Hvis du modtager et opkald fra betalingsselskabet Nets, er der særdeles god grund til at spidse øre.

For selvom opkaldet kommer fra en påstået medarbejder i selskabet, der taler overbevisende og flydende dansk, så kan det være et lumsk forsøg på svindel.

Således advarer Nets om, at selskabet har fået henvendelser fra danskere, der har fået opkald fra personer, der har givet sig ud for at være ansatte hos Nets.

Svindlerne forsøger sig med et trick, der varierer lidt fra gang til gang.

Én tilgang går på at svindleren udgiver sig for at være fra ‘Nets' Telenor-afdeling.’

Svindleren vil hævde at have annulleret ens mobilabonnement, hvorefter man skal aflevere sine kort- og kontooplysninger for at få abonnementet genåbnet.

Det skal man ikke falde for, siger chef for svindelbekæmpelse hos Nets, Sune Gabelgård

»De kan finde på at sige, at kortet bliver spærret for at haste situationen, og det er et faresignal, der er værd at kigge efter,« lyder det.

Sune Gabelgård hæfter sig ved, at svindlerne nu forsøger at lokke betalingsoplysninger ud af tilfældige på dansk.

»Svindlerne forbedrer sig hele tiden.«

»Hvor de førhen talte med en indisk accent, så er det nu på dansk, og det er lidt noget nyt.«

»Det er lidt farligt for os, fordi vi jo har vores gode tillid i samfundet, og det opbygger tillid, når der tales dansk,« siger Sune Gabelgård.