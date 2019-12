Hvis du får en e-mail, hvor Nets påstår at dit kort er blevet suspenderet, fordi de har opdaget et problem på din konto, så gør du klogt i at slette e-mailen.

Der er nemlig tale om en såkaldt phishing-mail, hvor svindlere forsøger at lokke dine personlige oplysninger ud af dig.

Hos Nets fortæller pressechef Søren Winge, at de er opmærksomme på mailen.

»Derfor har vi også advaret mod den på appen 'Mit digitale selvforsvar', hvor man kan blive gjort opmærksom på, hvis der er nye phishing-mails i omløb,« siger han.

Den falske mail påstår på ubehjælpeligt dansk, at der er et problem med din konto, og at dit kort derfor er spærret.

'Vi afgør, at nogen kan bruge din kort uden din tilladelse. Til din beskyttelse, har vi suspenderet din konto. For at løfte denne ophænget Klik her og følg proceduren for at angive at opdatere din kort', fortsætter mailen, inden den slutter af med:

'Bemærk: Hvis dette ikke er løst i de næste 48 timer vil vi blive tvunget til at indstille dit kort på ubestemt tid, fordi det kan bruges til svigagtige. Tak for dit samarbejde i forbindelse med denne sag.'

Det dårlige sprog i mailen er en klar indikation på, at den ikke stammer fra en troværdig og pålidelig afsender, fortæller Søren Winge.

Du opfordres til at slette mailen, hvis du modtager den. Den er ikke fra Nets.

»Oftest er denne type mails skrevet i et lidt dårligt sprog. Hvis de samtidig beder om, at man klikker på et link og indtaster sine oplysninger, så er det oftest en phishing-mail, for det er ikke måden vi henvender os på,« siger pressechefen.

Hvis man modtager mailen eller andre former for suspekte henvendelser fra enten Nets, sin bank eller offentlige styrelser, anbefaler Søren Winge, at man sletter dem med det samme.

»Slet mailen. Og hvis du alligevel har fået trykket og indtastet dine kortoplysninger, så kontakt din bank eller Nets med det samme og få kortet spærret,« siger han og fortsætter:

»Men det bedste er at være kritisk fra starten. En god tommelfingerregel er ikke at sende fortrolige oplysninger over mail eller gennem et link fra en mail og så at bevare den kritiske sans.«