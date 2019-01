Chefredaktør skriver i indlæg, at den offentlige.dk stopper med at udkomme. Han er i "sorg og chok".

Netmediet denoffentlige.dk er begæret konkurs og stopper med at udkomme.

Det skriver stifter og chefredaktør Nick Allentoft på mediets hjemmeside mandag aften.

- Denne besked er skrevet i chok og sorg. Efter tre måneders sagsbehandling har Sø- og Handelsretten mandag truffet beslutning om at begære DenOffentlige.dk konkurs, skriver Nick Allentoft.

Nichemediet skrev om den offentlige sektor og videreformidlede indlæg fra en række aktører. Det har eksisteret siden 2010.

Ifølge stifteren er konkursbegæringen sket på foranledning af en tidligere samarbejdspartner, der mødte firmaet med et krav om kompensation.

Samarbejdspartneren blev ifølge Allentoft bortvist i august 2018 for at "have misbrugt tillid og stilling".

Sagens og konkursbegæringens nærmere omstændigheder kommer Allentoft dog ikke ind på.

I indlægget erklærer han sig uenig i Sø- og Handelsrettens afgørelse på en række områder.

Derudover oplyser han, at han har anmeldt den tidligere samarbejdspartner til politiet for falsk forklaring i retten.

Den umiddelbare konsekvens for mediet står dog klar, oplyser Allentoft.

- DenOffentlige udkommer således ikke længere. Virksomhedens fremtid bliver overdraget til kurator. Hvad dette betyder er uvist nu. Foreløbig er otte års arbejde og betydelige investeringer tabt, skriver han.

Mediet oplyser, at det dagligt sender sit nyhedsbrev til omkring 10.000 modtagere og har over 100.000 læsere.

Det fremgår ikke, hvordan sidstnævnte er opgjort.

/ritzau/