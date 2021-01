Han beskyldes for at svindle med den ene hånd, mens han suger af statskassen med den anden.

Manden bag firmaet Copenhagen Lashes, Sebastian Møller Gaardsøe, nøjes ikke med at snyde sine kunder.

Han modtager også støtte fra staten. I alt har firmaet bag Copenhagen Lashes modtaget 155.680 kroner i lønkompensation i 2020 på grund af coronavirus.

Det fremgår af udtræk fra CVR-registret, som sitet CVR Api står bag.

»Det er hovedrystende. Jeg har ikke noget til overs for sådanne mennesker. De er platugler, der ødelægger det for de 99,5 procent erhvervsdrivende, som er hæderlige,« siger Niels Ralund, der er direktør for e-handel hos Dansk Erhverv.

Som B.T. har fortalt de seneste uger, står Sebastian Møller Gaardsøe bag hjemmesiden Copenhagen Lashes, der har fået tusindvis af kunder til at rase på blandt andet anmeldelsessitet Trustpilot.

Kunderne – som blandt andet tæller 48-årige Anne Have Nielsen – troede, de købte en billig serum til vipper og bryn til 35 kroner. Men det var en fælde.

For uden at vide det bandt kunderne sig til et abonnement, der gav Copenhagen Lashes ret til at hæve 520 kroner fra de intetanende kunders konti. Flere har mistet det dobbelte, altså 1.040 kroner.

Anne Have Nielsen er en blandt mange kunder, som er blevet snydt af Copenhagen Lashes. Vis mere Anne Have Nielsen er en blandt mange kunder, som er blevet snydt af Copenhagen Lashes.

Allerede i december advarede Forbrugerombudsmanden mod firmaet efter en storm af klager.

Det var netop det ovenstående, der skete for Anne Have Nielsen. Hun købte før jul tre serumpakker til 35 kroner pr. styk. Efterfølgende blev der hævet 520 kroner på hendes konto.

»Det er svindel og humbug. Jeg læste betingelserne nøje, og der stod ingen steder, at man også hæftede for et abonnement,« siger hun.

Niels Ralund fra Dansk Erhverv betragter det ikke som et tilfælde, at bagmændene snyder mange mennesker for små beløb. Det minimerer risikoen for en hård straf.

»Abonnementsfælder handler i første omgang om, hvorvidt markedsføringsloven er overtrådt. Det er ikke noget, man kommer bag tremmer for. De har valgt den type svindel, hvor konsekvenserne er mindst. Så er det heller ikke en hemmelighed, at vi har et politi, som er overbelastet, så sagerne har måske heller ikke topprioritet,« siger Niels Ralund.

Ifølge blandt andet Børsen og Berlingske er Sebastian Møller Gaardsøe en del af en personkreds af unge yuppier, der fra Aarhus-området står bag såkaldte webshop-karruseller, hvor netfirmaer er åbnet og lukket på stribe.

Virksomhederne trækker ifølge de to medier spor af vrede kunder efter sig. Kunderne føler blandt andet, at de er blevet snydt af vildledende markedsføring og værdiløse produkter.

Ifølge Berlingske kører de rundt i dyre biler og giver den gas på det eksklusive Ruths Hotel i Skagen om sommeren.

Personkredsen omkring de såkaldte webkarruseller hænger ud i uge 29 i Skagen i deres dyre biler. Foto: Henning Bagger Vis mere Personkredsen omkring de såkaldte webkarruseller hænger ud i uge 29 i Skagen i deres dyre biler. Foto: Henning Bagger

Personkredsen stod også bag det famøse tandblegemiddel SmileBright, som viste sig at være farligt og ulovligt. Det fik radiovært Peter Falktoft i fedtefadet, da han reklamerede for SmileBright på sin Instragram-profil.

Niels Ralund fra Dansk Erhverv lægger ikke fingrene imellem med sin kritik af bagmændene.

»Der dukker hele tiden plattenslagere op, som lukrerer på den stigende nethandel. Det her er regulær svindel,« siger han.

B.T. har været i kontakt med Sebastian Møller Gaardsøe, der fortæller, at han ikke ønsker at kommentere sagen.

Facebook-siden 'Snydt af Copenhagen Lashes' har lige nu 1.800 medlemmer.