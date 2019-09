En lottogevinst på tre millioner kroner gjorde nærmest et pensioneret ægtepar til fanger i deres eget hjem.

Parret, der er i 60'erne og bor i Faaborg-Midtfyn Kommune, blev nemlig så bange for, at kuponen ikke var i sikkerhed i deres hus, at de ikke turde forlade matriklen.

'Det var faktisk helt stressende. Vi turde jo ikke lade kuponen være alene hjemme, for tænk hvis huset nu pludselig brændte. Omvendt turde vi heller ikke tage den med os i tasken, hvis nu vi skulle blive overfaldet.' siger de anonyme vindere til Danske Spil.

'Vi endte med at finde sådan en gammel pengekat, man kan gemme inden under tøjet. Der puttede vi den i, så vi kunne komme ud at gå en tur. Man tænker jo de skøreste tanker, for selvfølgelig begynder ens hus ikke at brænde.'

De to heldige fynboere vandt milliongevinsten en lørdag tilbage i august.

Det var dog først om søndagen, at de fik tjekket deres tal og kunne se, at de nu var millionærer.

'Det er er blevet en hyggelig tradition, at vi sidder der om søndagen og tjekker vores kuponer,' siger den kvindelige halvdel af parret og fortsætter:

'Inden da får vi en lille snak om, hvad vi hver især ville gøre med pengene. Altså, det er jo lidt fjollet, for de ender jo i den fælles kasse. Men vi ser det lidt ligesom et spil. Det er bare aldrig sket før, at der har været en vinder.'

Hun fortæller endvidere, at pengene falder på et ekstra tørt sted, da parret har haft flere år med sygdom og økonomiske nedture.

Pengene skal blandt andet bruges til at flytte og eventuelt til en ny bil.

Parret har desuden to børn, som nu kan se frem til at blive forkælet.

'De skal selvfølgelig også nyde godt af, at vi har vundet. Men vi skal lige komme os over chokket, inden vi begynder at dele ud af pengene.'