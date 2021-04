»Vi er i nemlig.com udsat for den vildeste smædekampagne fra 3F, og de er lykkedes med at få Politiken til at være deres pennefører.«

Sådan lyder det fra Nemlig.com's administrerende direktør Stefan Plenge i en pressemeddelse.

Siden den 17. marts har Politiken og flere andre medier skrevet om arbejdsforholdene for de chauffører, der leverer varer til online-supermarkedets kunder, samt de ansatte, som pakker varerne.

Seneste er det blevet beskrevet, at medarbejdere har mellem 9 og 14 sekunder til at finde og pakke vare. Er de for langsomme, har det konsekvenser.

Men det afviser direktøren for Nemlig.com blankt.

»Tidligere medarbejdere kommer med en række usande påstande om, at folk løber rundt i gangene og kravler rundt i reolsystemerne for at pakke varer under et angiveligt umenneskeligt tidspres,« skriver Stefan Plenge og forsætter:

»Der er også usande påstande fremme om, at der ikke er tid til at drikke en tår vand eller gå på toilettet osv. osv. Dette er simpelthen ikke korrekt.«

Stefan Plenge mener derimod, at den seneste tids mange historier om forholdene for de ansatte handler om, at 3F ønsker hele distributionsområdet dækket med en overenskomst.

»3F's lager- og transportoverenskomst er fra en tid, hvor butikkerne havde åbent mandag til fredag fra kl. 10-18 og lørdag fra kl. 8-14, hvorfor det for eksempel ikke er tilladt at arbejde om søndagen.«

