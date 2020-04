Hvis du er af de mange danskere, som har benyttet sig af Nemlig.com for at undgå at skulle en tur ned til supermarkedet, så er der dårlige nyheder.

Grundet en fejl i virksomhedens rutesystem er der nemlig forsinkelser i leveringen til kunder, som går derhjemme og venter på varer.

Det skriver Nemlig.com på deres hjemmeside. Her står der også, at virksomheden arbejder 'benhårdt' på at fikse fejlen.

Nemlig.com påpeger, at de ikke kan varsle deres kunder via sms-besked som normalt.

De understreger desuden, at alle ordrer nok skal komme frem - hvornår er dog uvist, da Nemlig.com ikke kan give kunderne et forventet leveringstidspunkt.

'Din ordre skal nok komme frem, og vi håber snart at kunne varsle dig som vanligt,' skriver Nemlig.com på hjemmesiden og fortsætter:

'Vi beklager oprigtigt situationen og eventuelle gener, dette kan medføre.'

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Nemlig.com.



Opdateres...