Der opstod tidligt tirsdag problemer med NemID, så man ikke kunne logge på med tjenesten.

Det betød også, at man ikke kunne logge på sundhed.dk, hvor man kan se sit coronatestsvar.

Det oplyste sundhed.dk selv.

»NemLog-in er i øjeblikket ikke tilgængelig, og derfor er det desværre ikke muligt at logge på sundhed.dk, MinSundhed eller andre offentlige tjenester, der benytter NemLog-in, for eksempel borger.dk,« lød det.

»Det vil desværre sige, at man ikke kan tjekke sit covid-19 prøvesvar i øjeblikket.«

Kort før klokken 08.30 lyder det dog, at problemerne er fikset:

»NemLog-in er igen tilgængelig, så det nu er muligt at logge ind på sundhed.dk. Desværre oplever vi i øjeblikket, at MinSundhed-appen fejler, så det ikke er muligt at bruge den,« oplyses det på sundhed.dk.

Man arbejder 'på højtryk' for at løse fejlen, lyder det.