Problemerne med NemID fortsætter – nu på tredje døgn.

»Først og fremmest vil jeg dybt beklage den alvorlige driftsforstyrrelse, som de berørte borgere stadig har på NemID,« lyder det fra Torsten Hagen Jørgensen, landechef i Nets, der driver loginløsningen.

I en pressemeddelelse sendt til B.T. fremgår det, »at det tager længere tid end forventet at rette op på fejlen«.

Som B.T. kunne fortælle torsdag handler det om problemer i forhold til at flytte data fra en server til en anden, og fredag oplyser Nets videre, at »driftsforstyrrelsen opstod i forbindelse med opdateringen af en server og skyldes en uheldig kombination af en menneskelig fejl«.

Derfor er en lang række private og offentlige hjemmesider, hvor man skal logge ind med NemID, altså stadig stærkt påvirket af omstændighederne. som Borger.dk, E-boks.dk, Jobnet.dk, Skat.dk, netbanker og så videre. Senest har også revisorer givet udtryk for bekymring over situationen.

Ifølge Nets er ti procent af alle brugere stadig ramt af det nedbrud, der begyndte tirsdag kl. 23.56. For at være helt præcis.

Endnu er det uklart, hvornår problemerne vil være løst.

»Vi har afsat alle nødvendige ressourcer i døgndrift på at løse problemet. Vi arbejder med flere alternative løsningsscenarier, hvor vi først og fremmest fokuserer på at genoprette normaldrift af NemID for de berørte så hurtigt som muligt efter to dage med driftsforstyrrelser,« siger Nets-landechef Torsten Hagen Jørgensen:

Sådan ser det ud hos Sundhed.dk. Vis mere Sådan ser det ud hos Sundhed.dk.

»Det er vores forventning at man vil se betydelige forbedringer over de kommende dage.«

Tidligere påvirkede problemerne også MitID, men det skulle ikke længere være tilfældet.

»Vi opfordrer til at de berørte brugere vælger at oprette MitID via deres bank eller via MitID-appen,« siger Torsten Hagen Jørgensen fra Nets.

Selskabet oplyser også, at berørte NemID-erhvervskunder nu kan benytte deres NemID-nøglefil i stedet.