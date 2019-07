Ved første øjekast ser den egentlig tilforladelig ud.

En e-mail, som tilsyneladende er fra Digitaliseringsstyrelsens officielle hovedpostkasse, er i øjeblikket i omløb.

E-mailen med emnefeltet 'Vigtig meddelelse' fortæller, at det Nem-ID, man har, er ved at udløbe.

Man bliver derfor bedt om at bekræfte sit ID ved at trykke på et link.

Men mailen er ikke fra Digitaliseringsstyrelsen, der derfor har en klar opfordring til alle modtagere af den:

'Modtager du en af disse mails, skal du ikke trykke på linket, men straks slette mailen,' lyder det fra Digitaliseringsstyrelsen.

Reelle aktører - fx Nets, politiet, SKAT eller din bank - vil aldrig spørge ind til dine NemID-oplysninger, bede dig klikke på et link i en e-mail eller bede om dine koder på nøglekortet.

Hvis man er kommet til at videregive personlige oplysninger, eksempelvis ved at trykke på et snyde-link, skal man tage kontakt til den virksomhed, som informationerne vedrører, fx din bank.