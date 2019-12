Hun fandt manden i sit liv. Hun mistede ham. Hun startede sit eget modefirma. Hun gik konkurs. Hun blev dømt for spirituskørsel. Hun erkendte sit misbrug.

Hun levede. Og nu er hun død. 57 år gammel. Henriette Zobel gik bort mandag aften, og med sin død efterlader hun sig et liv ud over det sædvanlige.

Et liv, der blev dækket på godt og ondt i medierne. Et liv, der ikke altid var billedskønt, men som for det meste var ærligt.

Offentlighedens blik blev i første omgang vendt mod den blonde kvinde, da hun indledte en karriere som model. Hun var høj, slank, elegant og havde de mest glansfulde blå øjne. Fotograferne i Milano, London og Paris elskede hende i 1980'erne.

Henriette Zobel var mere end dus med kameraets blitz. Foto: Lea Meilandt Mathiesen Vis mere Henriette Zobel var mere end dus med kameraets blitz. Foto: Lea Meilandt Mathiesen

I samme årti blev hun uddannet designer ved Margrethe-Skolen. Og hun mødte sin indiske guru, Gurumayi. Mere om det senere. For ovennævnte var nemlig ikke de eneste skelsættende ting, der skete for jetsetteren i 80'erne:

Det var også i det årti, hvor hun fandt én at give sin kærlighed til: Rigmanden Peter Zobel. Hun var 25. Han var 51.

De to blev gift - første gang - i 1987. Ægteskabet varede ikke mere end et år, men det gjorde kærligheden. Derfor takkede de to atter ja til at tilbringe resten af livet sammen i 1991. Sammen fik de sønnerne Alexander og Nicolai.

Efter 13 år blev Henriette og Peter Zobel atter skilt. Men selv ikke to ægteskaber og to skilsmisser kunne få deres kærlighed til at ruste.

Henriette og Peter Zobel her fotograferet i forbindelse med prins Henriks 80-års fødselsdag. Foto: Keld Navntoft Vis mere Henriette og Peter Zobel her fotograferet i forbindelse med prins Henriks 80-års fødselsdag. Foto: Keld Navntoft

Da Peter Zobel i 2017 gik bort efter flere års kamp mod sygdommen KOL, omtalte hun ham fortsat som sit livs kærlighed:

»Jeg har aldrig prøvet denne form for sorg,« sagde hun og forklarede, at den slet ikke kunne sammenlignes med de tab af ældre familiemedlemmer, som hun tidligere havde været igennem:

»Peter var manden i mit liv. Jeg elsker ham. Jeg savner ham. Han var det mest spændende menneske i hele verden.«

Men selvom Henriette Zobel på mange måder endte i medierne søgelys på grund af sin mand og dennes omgangskreds, der blandt andre talt Erik Brandt og prins Henrik, var hun meget mere end blot en hustru.

Henriette Zobel foran kirken, efter hendes eksmand Peter Zobel blev bisat 8. september 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Henriette Zobel foran kirken, efter hendes eksmand Peter Zobel blev bisat 8. september 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun var foruden model også designer og erhvervsdrivende. I 2001 etablerede hun designvirksomheden Pureheart, og i ti år gjorde hun sig relevant på den danske modescene.

»Jeg startede Pureheart med ønsket om at kombinere business med spiritualitet, hvilket er lykkedes mig et langt stykke hen ad vejen,« har hun tidligere udtalt om forretningseventyret.

Udtalelsen faldt i 2011 i forbindelse med eventyrets ende. Pureheart var blevet erklæret konkurs, og det sendte Henriette Zobel ned af en dyster sti.

Konkursen skabte et tomrum, og både depression og dødsangst gjorde sit indtog. Med årene begyndte hun også at se dybt i flaskerne, og i 2016 blev hun taget med en promille på 2,26 bag rattet.

I mange år drev Henriette Zobel tøjvirksomheden Pureheart. Her er hun fotograferet med modeller i hendes design ved en modeuge. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere I mange år drev Henriette Zobel tøjvirksomheden Pureheart. Her er hun fotograferet med modeller i hendes design ved en modeuge. Foto: JAN JØRGENSEN

Året efter blev hun ved en retssag idømt både betinget fængsel og en bøde. I samme forbindelse fortalte hun offentligt om sit forhold til alkohol. En bekendt, der havde fulgt hende i mange år:

»Jeg er alkoholiker, og jeg angrer og er så ulykkelig over det, som er sket,« fortalte hun i retten, før hun fortsatte:

»For lidt over 20 år siden var jeg i behandling, og der var jeg ædru i 14 år bagefter. Det er meget sårbart, men jeg har på samme tid behov for at vise jer, at jeg ved, jeg ikke kan tåle alkohol.«

En del af hendes dom indebar også, at hun skulle gå i behandling. Hvilket hun gjorde. Alligevel fik hun et tilbagefald. Et tilbagefald, hun siden ærligt har fortalt om.

Henriette Zobel har i flere årtier været stor tilhænger af både meditation og yoga. Noget, hun også selv har undervist i de seneste år. Foto: Nikolai Linares Vis mere Henriette Zobel har i flere årtier været stor tilhænger af både meditation og yoga. Noget, hun også selv har undervist i de seneste år. Foto: Nikolai Linares

Tilbagefald, konkurser, dødsfald og nedture til trods fandt Henriette Zobel ro i meditation, yoga, mindfulness og selvudvikling.

Noget, hun takkede sin guru, Gurumayi, som hun mødte i 1987, for, og som har hjulpet hende til at finde en større bevidsthed i sig selv:

»Tænk, at man henter en styrke inde i sig selv. Det kræver dagligt arbejde, men det er fantastisk at mærke den,« har hun tidligere fortalt i et interview med Magasinet Psykologi.

Henriette Zobels turbulente liv har krævet sin styrke. Mandag blev sidste punktum sat.