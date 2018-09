MEDICINSK CANNABIS

Den 56-årige smertepatient Marianne Fridthjof fra Aarhus får ingen håndsrækning fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i sin kamp for at få fornyet sit kørekort.

I al fald ikke så længe, hun bliver behandlet med medicinsk cannabis.

Det fremgår af et svar fra ministeren til Flemming Møller Mortensen, MF og sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Marianne Fridthjof, som er uarbejdsdygtig, fordi hun lider af kroniske smerter efter fem rygoperationer og desuden har fibromyalgi, stod i august frem i B.T. med sin frustration over, at hun er blevet nægtet at få fornyet sit kørekort, fordi hun bliver smertebehandlet med såkaldt magistrelt fremstillet medicinsk cannabis.

Dét på trods af at både hendes egen praktiserende læge og en speciallæge vurderer hende til at være egnet til at køre bil forsvarligt.

Når det er aktuelt for den tidligere butiksassistent og zoneterapeut årligt at få fornyet kørekortet, skyldes det kombinationen af, at hun har en handicapbil og samtidig får store mængder medicin.

En behandling som - efter hun stoppede med morfin og gik over til cannabis - har givet hende en langt bedre tilværelse.

I de foregående år, da Marianne Fridthjof fik morfin, har der aldrig været problemer med at få fornyet førerretten. Heller ikke selvom hun blev meget syg af morfinen og fik krampeanfald, voldsomme opkastninger og en række andre bivirkninger.

Men Styrelsen for Patientsikkerhed, som aldrig har mødt Marianne Fridthjof, anbefaler nultolerance og dermed et generelt forbud mod at køre bil, hvis man som patient bliver behandlet med ikke-godkendt THC-holdigt medicinsk cannabis.

Nu bakker Ellen Trane Nørby i sit svar til Flemming Møller Mortensen op om, at der ikke kan tages individuelt hensyn.

Ministeren bifalder et generelt kørselsforbud med den begrundelse, at den magistrelt fremstillede medicinske cannabis ikke er tilstrækkeligt undersøgt af myndighederne.

Men individuelt fremstillet medicin kan i sagens natur ikke undersøges generelt, så reelt vil det aldrig blive muligt for Marianne Fridthjof og andre i samme situation som hende at få fornyet førerretten.

»Det er jo helt vanvittigt, at selvom to læger, som kender mig, vurderer, at jeg er langt mere egnet til at køre bil, når jeg bliver behandlet med medicinsk cannabis end med morfin, så fastholder ministeren og Styrelsen for Patientsikkerhed alligevel et generelt kørselsforbud,« siger Marianne Fridthjof.

Da hun er afhængig af sin handicapbil for at have et bare nogenlunde tåleligt liv, har hun gennem nu godt en måned nødtvunget trappet ud af cannabis-behandlingen for at kunne beholde kørekortet. Med den smertelige konsekvens at hun dag for dag får det stadig dårligere.

»Det er et frygteligt dilemma at stå i, men jeg er nødt til at have min bil for bl.a. at komme rundt til de behandlinger, jeg får flere gange om ugen. Jeg tør heller ikke gå tilbage til morfin, for jeg ved, hvor syg jeg bliver af det. Så lige nu aner jeg ikke, hvad jeg skal gøre,« siger hun.

Flemming Møller Mortensen har nu fremsendt nye spørgsmål til sundhedsministeren på baggrund af sagen.

Formelt er det politiet, der afgør sager om førerret. Politiet følger som udgangspunkt altid anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.