Bevæger du dig rundt i det danske land den kommende tid, så kan du støde ind i et uhørt stort politiopbud.

25 politimotorcykler og tre politibiler for at være præcis.

Men selvom det måske kunne se sådan ud, så er det hverken dronningen eller andre statsoverhoveder, som politiet kører rundt med.

Det er såmænd bare dansk politi, der øver sig på Tour de France-ruten, som politiet skal ledsage ryttere og reklamekaravane på i den første weekend af juli, når Tour'en kører fra Sjælland over Fyn og til det sydlige Jylland.

»Det er rigtig vigtigt, at de betjente, der skal eskortere den store reklamekaravane, cykelrytterne og hele det store følge af ledsagerbiler, kender både ruten og deres opgave på dagen rigtig godt,« siger politikommissær Axel Sørensen, der har ansvaret for ruten.

De mange politimotorcykler gennemkører ruterne tirsdag 7. juni og onsdag 8. juni.

Etape 2, som går fra centrum af Roskilde 8.30 og over Storebæltsbroen for at slutte i Nyborg sidst på eftermiddagen, bliver gennemkørt af politiet 7. juni.

Dagen efter gennemkører det store politiopbud etape 3. Politiet starter i Odense 8.30 og fortsætter til Vejle, hvor etapen starter. Ruten slutter i Sønderborg.

Tour de France køres i Danmark den 1. – 2. og 3. juli 2022.

Politiet opfordrer dig til at orientere dig grundigt, hvis du har transportplaner på disse dage, da etaperne vil have stor indflydelse på trafikafviklingen.