Negative renter udfordrer vores opfattelse af, at man får et afkast, en rente, for at spare op.

Men sådan er det ikke i øjeblikket. Nu skal man som bekendt betale penge, for at have penge stående i banken. Og det gælder for både forbrugere og banker.

Men når bankerne betaler negative renter af vores indestående til nationalbanken, hvem betaler nationalbanken så til?

Det spørgsmål har TV 2 Lorry set på ved at tage kontakt til Nationalbanken. Og i grove træk lyder svaret, at Nationalbankens overskud med tiden overføres til statskassen. De penge vil så senere blive brugt til forskellige offentlige udgifter.

Det betyder altså, at forbrugernes negative rente-penge går til Nationalbanken, men havner i statskassen.

Dog mener Morten Spange, der er chefrådgiver for pengepolitik i Nationalbanken, at det er mere kompliceret end det:

»Man kan ikke helt se så simpelt på det. Det er rigtigt, at de her indlån, som bankerne har hos os, de gav os sidste år en indtægt på 1,5 milliarder kroner. Omvendt så havde vi renteudgifter for 2,2 milliarder kroner, fordi vi skulle placere vores valuta et sikkert sted. Vores midler er i høj grad placeret i indlån i europæiske banker og i værdipapirer, som er i euro og meget sikre. Det er vores såkaldte valutareserve,« fortæller Spange til TV 2 Lorry.

Hertil tilføjer han, at det også koster penge for Nationalbanken at placere penge – præcis som forbrugerne.

Derfor kan man ikke udelukkende se på det indlån, som bankerne har, og spørge hvor pengene går hen. Overordnet set bliver Nationalbankens overskud overført løbende til staten – Ikke 1:1 hvert år, men på lang sigt vil det, forklarer Morten Spange.

I 2020 tjente bankerne 931 millioner kroner på kundernes negative renter – efter regningen for at have pengene i Nationalbanken var betalt. Og i 2021 står bankerne så til at tjene 3,3 milliarder kroner på at opkræve negative renter, viser Bankresearch’ beregninger. Det skriver Børsen.

