Priserne på sommerhuse landet over er på himmelflugt for tiden.

Ikke mindst i Aarhus Kommune, hvor et gammelt nedrivningsklart sommerhus på 50 m2 forventes at blive solgt for 140.000 pr. m2.

Priserne er de højeste i mange år, og udbuddet er historisk lavt. Det viser tal fra Boligsiden og Home.

»Flere penge på lommen, den historisk lave rente og gode friværdier i vores helårshuse og lejligheder skaber medvinden til sommerhusene,« siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home i en pressemeddelelse.

Aarhus ligger helt i toppen over kommuner, hvor sommerhuse sælges med størst stigning pr. m2 i landet.

Det skyldes ikke mindst Skæring nord for Aarhus.

Her er en lokalplan ved at blive lavet om, så sommerhusgrunde kan blive helårsgrunde.

Det har fået priserne på nedrivningsparate sommerhuse til at stige voldsomt fra 37.000 pr. m2 til 42.000 pr. m2.

Dyreste sommerhuskommuner Aarhus - 42.002 kr/m2 Helsingør - 38.677 kr/m2 Gribskov - 25.559 kr/m2 Odder - 24.050 kr/m2 Stevns - 20.629 kr/m2 Fanø - 20.208 kr/m2 Halsnæs - 19.958 kr/m2 Næstved - 19.065 kr/m2 Nordfyns - 18.089 kr/m2 Hjørring -18.051 kr/m2 Kilde: Boligsiden og Home.

»De meget høje kvadratmeterpriser skyldes, at der er rigtigt godt salg i 'slidte' sommerhuse, dvs. klar til nedrivning, så køberne kan bygge deres drømmehus med helårsstatus, fordi der er en lokalplansændring undervejs,« forklarer ejendomsmægler og salgschef Torben Rask i Home Egå - Risskov.

Også i Helsingør Kommune er priserne steget markant. Det skyldes ifølge Home hovedsageligt Hornbæks popularitet.

»Nordkysten er generelt meget hot. Og den nemme adgang for en stor del af danskerne, også dem i udlandet, gør, at sommerhusene bliver en fast del af måden, man bor på.«

»Således bliver mange huse brugt som weekend get-aways, og efterspørgsel virker generelt til at være steget. I Hornbæk har vi desuden gode supermarkeder, restauranter og liv året rundt,« siger ejendomsmægler og indehaver Mikkel Friis i Home Hornbæk i pressemeddelelsen.

Det er dog ikke alle steder i landet, prisen er gået op, som det er tilfældet i Aarhus og Helsingør - hvor sidstnævnte har den største stigning pr. m2 fra 2018 til 2019.

I Lejre, Mariagerfjord og Kalundborg kommuner er prisen faldet mest siden sidste år.

Således kostede en m2 i et sommerhus i gennemsnit 14.904 kroner i 2018. Det tal er nu nede på 12.602 - et fald på 15 procent. I Mariagerfjord og Kalundborg er det procentmæssige fald på henholdsvis 10 og syv procent.

I alt blev der på landsplan solgt 3.108 sommerhuse fra august 2018 til august 2019 - som er perioden tallene strækker sig over. Den gennemsnitlige prisstigning for hele landet var på 3,7 procent for sommerhuse.