Ejeren vil have den næsten 200 gamle bygning revet ned, men kommunen siger nej.

Der er klare fronter trukket op, når det kommer til fremtiden for 'Sølyst', som ligger ved fjorden i Nyborg.

Det skriver fyens.dk.

Bygningen er erklæret for bevaringsværdig.

Men nu har 'Sølyst' været udsat for en større vandskade, og det er for ejeren den berømte dråbe.

Bygningen er, ifølge fyens.dk, i dag ejet af Bøg Madsen Ejendomme.

Firmaet har længe haft et ønske om at rive bygningen ned og i stedet lave 65 lejligheder på grunden.

Der er kommet skimmelsvamp i flere rum efter vandskaden, der blev opdaget for sent.

Direktøren i Bøg Madsen Ejendomme, Nina Bøg Madsen, siger til fyens.dk:«

»Bygningen var udlejet til et firma, som var under konkurs og rekonstruktion. Da vi fik adgang i oktober 2022, lukkede vi for vandrørene, lige så snart, vi opdagede, hvad der var sket. Vi var en lille smule i chok, for det betød jo, at bygningen var i endnu værre stand, end vi egentlig forestillede os.«

Kommunens teknik- og miljøafdeling har efter vandskaden opfordret til, at flere af rummene i 'Sølyst' bliver kondemneret og dermed ikke kan bruges til hverken bolig eller erhverv.

Men en egentlig nedrivning er altså ikke i kommunalpolitikernes tanker.