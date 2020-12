For Simone Filthuth har det længe været en drøm at åbne sin egen danseskole. En drøm, hun fik lov til at udleve i 2019.

Men med den seneste tids udvikling i coronasituationen i Danmark, så kan den drøm ende med at blive meget kort.

For allerede nu er den ene af Simone Filthuth danseskoler DCT Dans i Hvidovre lukket ned, og i skrivende stund er borgmesteren i den kommune, hvor hendes anden danseskole ligger, indkaldt til orientering om de kommende restriktioner.

»Danseskolen i Hvidovre er lukket fra dags dato, og lige nu afventer vi, hvad der kommer til at ske i Egedal Kommune, hvor vores anden danseskole ligger,« siger hun til B.T.

B.T. har allerede nu erfaret, at de nye restriktioner vil være vidtgående og få konsekvenser for både skolebørn, restauranter, barer, biografer og teatre. Derfor er det heller ikke utænkeligt, at danseundervisningen på Simone Filthuthdanseskole i Egedal Kommune ligeledes vil være lammet det kommende stykke tid.

Og det er ikke alene trist for de knap 700 danseelever, der går på de to skoler, men også for Simone Filthuth og hendes forretning.

»Det er ret afgørende, hvornår vi får lov til at åbne igen. Vi frygter, at det vil være længerevarende. Heldigvis har vores elever og deres forældre været støttende, og de har forståelse for situationer, men vi har allerede fået udmeldelser fra nogle,« siger Simone Filthuth og tilføjer, at de seneste måneder har været hårde.

Med udmeldelser kommer også et andet problem. For hvis ikke Simone Filthuth kan tilbyde eleverne danseundervisning for de penge, de betaler i kontingent, så kan hun ikke længere forsvare det.

»Så må vi overveje, om det giver mening rent økonomisk at fortsætte med at drive danseskolerne,« siger hun.

Heldigvis er Simone Filthuth og danseeleverne ikke sådan lige til at slå ud. Allerede i marts måned, da landet lukkede ned første gang, tænkte man kreativt.

»Vi lavede danseundervisning ved hjælp af Zoom, og det regner vi med at gøre igen nu her. Eleverne synes også, det er sjovt at møde deres danselærer på en ny måde, og de er nok mere forberedte denne gang, fordi de har prøvet det før,« siger hun.

Men trods den kreative tankegang, så står Simone Filthuth altså i en situation, der kan gå hen og få alvorlige konsekvenser for hende og danseskolerne.

»Vores juleshow i forgårs og afslutningsshow i juni skulle have været væsentlige indtægtskilder, som vi nu går glip af og ikke kan modtage kompensation for,« siger hun.

Mette Frederiksen holder pressemøde om nye restriktioner klokken 12.00