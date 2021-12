Mandag måtte man på Aarhus Universitet lukke ned for web-adgangen til en række it-systemer.

Det resulterer nu i, at en række skriftlige eksamener 14. december er aflyst, oplyser universitet.

Nogle af de systemer der ikke er fuldt tilgængelige er STADS, MitStudie, Wiseflow og digital eksamen.

Lukningen er sket for at forhindre, at cyberkriminelle får adgang til de pågældende systemer.

Hvis du har eksamen den 14. december, vil du via post.au.dk få direkte besked om, hvorvidt din eksamen gennemføres. Har du fået aflyst din eksamen, vil du få direkte besked om nyt prøvetidspunkt.

IT-afdelingen på universitet forsikrer i øvrigt, at der ikke er konstateret nogen form for sikkerhedsbrist. Der er tale om en svaghed i et stykke software, som gør, at man må lukke ned for webadgang til systemerne øjeblikkeligt.

Det er i øjeblikket ikke muligt for universitet at sige noget om, hvor lang tid man er nødt til at have adgangen til systemerne lukket.

De opfordrer derfor til, at man holder øje med post.au.dk og sin lokale studieportal med hensyn til de kommende dages eksamener.