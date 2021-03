»Nu kan vi ikke klare mere.«

Natten til torsdag var der indbrud i Susanne Bornes nedlukkede frisørsalon.

»Jeg er lige ved at knække, jeg føler, det hele smuldrer for mig,« siger Susanne Borne, der i forvejen kæmper hårdt for at se en vej ud af nedlukningen.

Torsdag formiddag blev hun ringet op af en kvinde, der gjorde hende opmærksom på, at det så ud, som om der havde været indbrud i hendes salon Hårsaksen i Glamsbjerg på Fyn.

Og ganske rigtigt.

Salonen, som Susanne og hendes ansatte i måneder har ren- og klargjort i håbet om snart at få lov til at genåbne, var fuld af fodspor, og i vinduet lå knust glas.

»Stort set alt er væk. De fine gavekurve, vi havde lavet op til jul, med produkter og glattejern, hele reoler med produkter, klippemaskiner, føntørrerne. Selv vores telefoner. Det hele var taget,« fortæller Susanne Borne.

Tyvene havde også været på spil i kælderen, hvor salonen har varelager.

»Jeg har ikke været dernede siden torsdag, jeg kan slet ikke overskue det,« fortæller Susanne Borne, der fredag fortalte om indbruddet i Fyens Stiftstidende.

Indbruddet kommer oven på et års uvished, bekymringer og frustrationer for Susanne Borne, der havde forestillet sig et helt andet 2021.

»Jeg fyldte 60 år i december, og jeg havde håbet, min gave til mig selv kunne have været, at jeg kunne gå lidt ned i tid, så jeg kunne være mere sammen med mine børnebørn,« fortæller Susanne Borne.

»At min mand og jeg så småt kunne begynde at planlægge vores otium, men det virker langt væk lige nu.«

Hun startede i frisørfaget som 15-årig og har med undtagelse af fire korte barsler arbejdet 50-60 timer om ugen hele sit arbejdsliv, og sådan er det nok nødt til at fortsætte, fortæller Susanne Borne.

»Jeg er meget bekymret for, hvordan det hele skal gå. Mest af alt, om kunderne kommer, når vi åbner igen. Jeg er meget nervøs for, om der er nok at lave for personalet,« fortæller Susanne Borne, der frygter for, at hun kan blive nødt til at afskedige noget af sit personale.

Økonomisk kæmper Susanne Borne for at holde hovedet oven vande, og den uforudsete ekstra udgift til alarmer efter indbruddet tærer på økonomien, som i forvejen er presset.

»Vi er helt nede og skrabe bunden,« fortæller Susanne Borne.

Ligesom mange andre nedlukkede erhvervsdrivende er de hjælpepakker, hun kan søge, ikke nok til at dække alle udgifter, og Susanne Borne håber derfor virkelig på, at regeringen snart genåbner frisørerne.