Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag morgen var der fyldt med orange dragter og blå sikkerhedshjelme foran FLCs administrationsbygning.

Klokken syv valgte de ansatte hos konsortiet FLC, der arbejder på at bygge Femern Bælt-tunnelen, at nedlægge arbejdet.

Det skyldes, at de ansatte vil have mere i løn, hvilket de mener, at de er blevet lovet i forbindelse med lønforhandlingerne tilbage i april måned. Det skriver TV 2 Øst.

Utilfredsheden er opstået, da lønstigningen skulle være udbetalt med tilbagevirkende kraft fra første maj. Men de ansatte har stadig ikke modtaget lønnen.

Derfor valgte cirka 250-300 ansatte at nedlægge arbejdet i protest og blokere for transport af byggematerialer til pladsen, oplyser 3F Lolland.

»Hvis vi ikke får bilagt den her stridighed, så kan der opstå et miljø, hvor det her kan gentage sig,« siger Steffen Rasmussen, der er formand for 3F Lolland, der er i gang med at mægle mellem FLC og virksomhedens ansatte.

3F Formanden ærgrer sig over, at det er kommet til dette punkt. De mener, at der tidligere har været et god samarbejde med FCL. Man frygter nemlig, at de ansatte vil finde sig et andet arbejde.

FLC er en entreprenørvirksomheden, der har til opgave at lave tunnelen, ramper og portaler til Femern Bælt.

Desuden fortæller 3F Lolland, at en jord- og betonarbejder i gennemsnit tjener 191,25 kroner i timen, mens en ansat på Femern tjener 140 kroner i timen.