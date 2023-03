Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke muligt at tilgå Statsministeriets eller Undervisningsministeriets hjemmesider lige nu, onsdag eftermiddag. Flere andre sider er også nede.

Det fortæller tv2.dk, og B.T. kan konstatere, at det heller ikke herfra er muligt at besøge de to ministeriers hjemmesider.

»Serveren svarer ikke (521)«, lyder det i toppen af den fejlmeddelelse, man møder som bruger af statsministeriet.dk eller stm.dk.

»Den efterspurgte service burde eksistere, men kunne ikke kontaktes. Som bruger er der ikke meget du kan gøre, ud over at prøve igen senere,« skriver Statens IT desuden i meddelelsen.

Skærmbillede, statsministeriet.dk kl. 13:23. Vis mere Skærmbillede, statsministeriet.dk kl. 13:23.

»Der kan ikke oprettes forbindelse til dette website,« lyder beskeden, hvis man forsøger sig på uvm.dk.

Overfor TV 2 oplyser Linn Hoff Jensen fra Statens IT, at der er tale om en fejl i en elinstallation, som har gjort, at flere offentlige hjemmesider lige nu er nede.

Man er i gang med at udbedre fejlen, som man udelukker kan skyldes et hackerangreb.

Samtidig oplyser DMI via Twitter, at instituttets hjemmeside dmi.dk og app netop nu oplever driftsproblemer.

»Vi arbejder på at løse sagen hurtigst muligt. Vi beklager ulejligheden,« skriver DMI på Twitter.

B.T. har desuden modtaget henvendelser omkring login på AULA-systemet, som bruges af skoler, og også her er det lige nu, kl. 13:50, ikke muligt at logge ind via desktop.

Opdateres …