Sidder du lørdag eftermiddag og oplever problemer med at logge på din YouSee-konto?

Så er du ikke den eneste.

For selskabet oplever lige nu et større nedbrud, der betyder at flere brugere ikke kan logge ind på YouSees forskellige tjenester.

Det skriver YouSee på deres hjemmeside.

»Vi har i øjeblikket en fejl som betyder at nogle kunder kan opleve problemer med at logge ind,« lyder det blandt andet i meddelelsen.

Ifølge meddelelsen drejer det sig om tjenesterne Mit YouSee og YouSee Musik. Fejlen påvirker i flere tilfælde også brugernes TV-boks, lyder det i meddelelsen.

B.T. følger sagen.