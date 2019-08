Onsdag eftermiddag er der nedbrud hos TDC, og selskabets kunder oplever lige nu, at de hverken kan ringe eller modtage opkald.

TDC ejer selskaberne Fullrate, Telmore og YouSee, der alle melder om problemer.

På facebook skriver Fullrate:

'Vi har lige nu en fejl på vores mobilnet. Det betyder, at du kan opleve udfordringer med at foretage og modtaget opkald, samt gå på nettet med din telefon.'

De gør samtidig opmærksom på, at deres netværkseksperter er i gang med at finde og fikse fejlen.

På Yousees facebookprofil skriver Yousees Kundeservice om problemet:

'Det ser desværre ud til, at vi lige har haft et kortvarigt udfald på telefonnettet i nogle dele af landet, men vores teknikere melder, at det så småt skulle være på vej tilbage nu'.

De melder, at problemet opstod omkring kl. 13 og opfordrer folk til at genstarte deres mobil.

Pressechef hos TDC, Peter Glüsing, skriver i en mail til B.T., at der var driftsforstyrrelser på mobilnetværket i Syd- og Sønderjylland ind til kl. 14.00 onsdag.

Han skriver samtidig, at de kunder, der var berørt, var de kunder, der benyttede 2G og 3G mobiltelefoni var berørt.

Kunder der benyttede 4G mobil- og fastnettelefoni har ikke været ikke været berørt.

'TDC har arbejdet med alt disponibelt mandskab på at løse problemet og beklager de gener det har medført for vores kunder,' skriver pressechefen.