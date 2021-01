Problemer med at foretage opkald. Problemer med at sende og modtage smser.

Det oplever mange danskere tirsdag formiddag, for TDC har nedbrud på mobilnetværket.

Det meddeler underselskabet YouSee på Facebook.

»Vi arbejder på højtryk for at få denne fejl rettet hurtigst muligt, og beklager meget de gener fejlen medfører,« lyder det.

B.T. har været i kontakt med TDC, der kommer med følgende uddybning:

»Problemerne rammer kunder i alle Nuudays mobilselskaber, herunder YouSee, TDC Erhverv, Telmore og Eesy.«

Det fremgår videre, at problemet medfører, at man kan risikerer at få en besked om, at opkaldet er mislykket, hvis man prøver at ringe op.

Det vides endnu ikke, hvor længe nedbruddet varer.

Opdateres...