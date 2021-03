Det er mandag middag ikke muligt at få svar på sin coronatest på Sundhed.dk.

Det bekræfter sundhedsportalen over for B.T.

Systemet har været brudt ned siden cirka kl. 11.30, og når man logger ind for at se resultatet af en coronatest, får man i stedet flere fejlbeskeder. Det gælder både på app og på hjemmesiden:

'Der skete en fejl, Kode 0', kan der stå.

'Midlertidigt utilgængelig,' kan der er også stå fulgt op af: 'Det er ikke muligt at se Covid-19-prøvesvar i øjeblikket. Vi beklager ulejligheden. Prøv venligst at logge ind igen senere.'

Presseafdelingen hos Sundhed.dk oplyser til B.T., at man endnu ikke ved, hvad der er galt – men at man arbejder på at løse problemerne.

Der er dog endnu ingen tidshorisont for, inden man igen kan få den ret afgørende melding om, hvorvidt en coronatest har været positiv eller negativ.

Sundhed.dk vil i mellemtiden opdatere om status på it-problemerne via Facebook og via app og hjemmeside.

Opdateres …