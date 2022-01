Hvis du bor i Aalborg og er fuldstændig klar til håndboldkampen Slovenien-Danmark klokken 20.30, så kan det være, du bliver nødt til at rykke over til naboen, hvis du har internet eller tv fra Stofa.

For et overophedet teknikskab gør, at der er nedbrud hos internetudbyderen.

Det bekræfter Stofa via deres driftsinformation på deres hjemmeside og Facebook-side.

»Vi har en tekniker på stedet og arbejder på hurtigst muligt at udbedre problemerne,« lyder det i et opslag på Facebook.

Det er dog ikke kun internettet, der er nede.

Det er heller ikke muligt at benytte sig af sit tv- eller telefonsignal. Derfor må kunder væbne sig med tålmodighed.

Umiddelbart er der ikke nogen tidshorisont for, hvornår forbindelsen kommer tilbage.

På deres hjemmeside skriver de dog, at Stofa forventer, at signalet er tilbage klokken 22. Det vil sige, når kampen er forbi.

B.T. følger sagen.