Flere Norlys-kunder oplever lige nu store problemer med deres forbindelse.

Internet og telefonitjenesten er nemlig ramt af et større nedbrud, der primært går ud over kunder i Aarhus-området, men driftsproblemerne kan mærkes i hele Danmark.

Det skriver Norlys selv i et Facebook-opslag.

'Det betyder desværre, at vores tv-, internet- og telefonikunder i Aarhus ikke har forbindelse pt., og at Norlys Play er nede. Derudover kan kunder på fiber- og kabelnet-forbindelse i hele Danmark opleve sporadiske udfald,' lyder det.

Nedbruddet skyldes, at flere kabler er blevet beskadiget i forbindelse med, at en bro tæt ved vandrensningsanlægget i Viby Jylland akut blev revet ned fredag.

Som B.T. beskrev torsdag, skulle broen over Døde Å ved rensningsanlægget fjernes fredag, da der var risiko for oversvømmelse. Broen gjorde, at vandet ikke flød hurtigt nok væk fra nærområdet ved anlægget, og derfor tog man altså den drastiske beslutning om helt at fjerne broen.

Norlys skriver, at man arbejder på højtryk for at genetablere forbindelsen.

Opdateres...