Historiker Claus Bryld har markeret sig med sin store indsigt i Besættelsestiden, under hvilken hans egen far gik nazisternes ærinde. Nu fylder han 80 år.

Selv om han kun var halvanden måned gammel, da Adolf Hitlers styrker besatte Danmark i 1940, har Besættelsestiden været skelsættende for Claus Brylds liv og levned.

Dels fordi han som historiker på Roskilde Universitet (RUC) har forsket og undervist i krigsårene og retsopgøret.

Og dels fordi hans far, landsretssagfører Børge Bryld, i Besættelsestidens tre første år var et ledende medlem af de danske nazister i DNSAP.

Faren blev dømt for sit landsforræderi, mens sønnen Claus og den øvrige familie har måttet leve med skammen.

Claus Bryld, der 29. maj fylder 80 år, har skrevet flere bøger om Besættelsestiden. Heriblandt den åbenhjertige selvbiografiske "Hvilken befrielse. Fortælling fra en opvækst i nazismens og retsopgørets skygge".

Han har også blandet sig i den offentlige debat og var eksempelvis stærkt kritisk, da foreningen Danske Slægtsforskere forrige år valgte at offentliggøre dele af det såkaldte Bovrup-kartotek over danske nazister under Anden Verdenskrig.

For de fleste af nazisterne var jo allerede straffet, så hvorfor skulle de og deres familier nu hænges ud, spurgte Claus Bryld.

Det hele har dog ikke handlet om krig og nazisme for Claus Bryld, der forskningsmæssigt har udmærket sig med flere værker om arbejderbevægelsen i ind- og udland.

I 1995 blev han udnævnt til historieprofessor på RUC, der har dannet rammen om hans professionelle liv siden universitets opstart i begyndelsen af 1970'erne.

Privat har han været aktiv på den yderste politiske venstrefløj, hvor han i en årrække ved medlem af SF og det nu hedengangne Venstresocialisterne (VS).

Han har været gift to gange. Første gang med forfatteren og radioværten Tine Bryld, og anden gang med lektor Clara Elisabet Bryld.

Fra de to ægteskaber er han far til fem børn.

Trods de 80 år på livskontoen er Claus Bryld tilsyneladende endnu et søgende menneske.

I hvert fald har han i den seneste udgave af Kraks Blå Bog opgivet følgende brede felt som sin motivation:

- Nysgerrighed om, hvad der er sket i verden før os, hvad der sker nu, og hvad der måske vil ske i fremtiden.

Claus Bryld bor i en lejlighed på Strandvejen i Charlottenlund.

