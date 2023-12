Nazibomber fra Anden Verdenskrig ligger på bunden af Aarhus Bugt.

Nu viser det sig, at de kan komme til at skabe problemer – og ikke kun på grund af sprængfare.

Et tysk forskerskib har således undersøgt, om bomberne lækker sprængstoffet TNT – og det gør de, skriver Jyllands-Posten.

Især nær det område i Aarhus Bugt, som hedder Koraldybet.

»Vi fik taget prøver en række steder i Danmark – også ved andre dumpingsites for ammunition fra Anden Verdenskrig. Koraldybet var dog klart det område, hvor koncentrationen var højest,« siger Hans Sanderson, som er seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

Koncentrationen af TNT er lige nu langt under grænseværdien for, hvad der anses for at være skadeligt – men det kan ændre sig fremover.

Efter Anden Verdenskrig blev mellem 17.000 og 45.000 tons tyske bomber, miner, granater, krudt, kugler og sprængstoffer dumpet i Koraldybet, Kalø Vig, har Århus Stiftstidende tidligere skrevet.

Store dele af bomberne er i øjeblikket helt eller delvist dækket af sand.

Men hvis det ændrer sig, vil nedbrydningen af sprængstofferne begynde at gå hurtigere, og de kemikalier, som kommer fra nedbrudt TNT, kan gøre skade på havmiljøet, lyder vurderingen fra forskerne fra Aarhus Universitet.

På grund af eksplosionsfare er der stadig områder ved Koraldybet, hvor det er forbudt at fiske, dykke, kaste anker eller bare sejle henover.

Myndighederne anser det stadig for farligt.