Navalnyj blev udråbt som uofficiel leder af Ruslands prodemokratiske opposition. Han er nu meldt død.

Den karismatiske Putin-kritiker Aleksej Navalnyj, som er endt som den mest internationalt kendte russiske oppositionsleder, trodsede gennem mere end et årti magteliten i Rusland.

har været frontfigur i kampen mod korruption og blev gradvist den uofficielle leder af Ruslands prodemokratiske opposition.

Trods hyppige fængslinger og angreb på hans helbred har han igen og igen trodset de russiske myndigheder.

Men nu har han endt sine dage indespærret. Fredag er han blevet meldt død af fængselsmyndighederne i regionen Jamal-Nenets, hvor han har siddet fængslet.

Den 47-årige jurist skabte sig ovre årene en stor tilhængerskare via sociale medier, hvor hans videoer gik viralt.

Her kom han med opsigtsvækkende udtalelser om magthaverne i regeringspartiet Forenet Rusland.

Med opmærksomheden førte dog magtfulde fjender, og det satte hans helbred på spil.

Et af de mest kendte forsøg på at gøre skade på Navalnyj fandt sted om bord på et russisk passagerfly i 2020.

Her fik han det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling i Berlin. Her fandt læger spor af en nervegift.

FN-eksperter har siden konkluderet, at Rusland stod bag angrebet mod Navalnyj.

Efter længere tids behandling vendte han i januar 2021 tilbage til Rusland.

Ved hjemkomsten blev han anholdt. Ifølge myndighederne havde han brudt regler i forbindelse med en betinget dom, som han fik i 2014.

I begyndelsen af februar 2021 blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

Få uger senere ankom han til en straffelejr over 200 kilometer øst for Moskva. Fratrukket den tid, han nåede at tilbringe i husarrest, tog han her hul på at afsone en dom på to et halvt års fængsel.

Godt et år efter blev han idømt yderligere ni års fængsel. Han blev kendt skyldig i anklager om storstilet bedrageri og at udvise foragt for retten.

I løbet af sin tid bag tremmer optrådte Navalnyjs flere gange via en grynet videoforbindelse under retsmøder i sagen mod ham, skriver nyhedsbureauet AFP.

Navalnyj brugte blandt andet krigen i Ukraine som afsæt til at ytre sine intentioner om at sætte Putin til vægs.

- Rusland flyver i en pøl af enten mudder eller blod, med brækkede knogler, med en fattig og røvet befolkning, og omkring ligger titusindvis af mennesker dræbt i den mest dumme og meningsløse krig i det 21. århundrede, lød det blandt andet i en udtalelse.

Hans kritik, som gav genklang hos tusindvis af unge tilhængere, viste sig at være en kilde til irritation for Kreml.

Hans tilbagevenden til Rusland i januar 2021 trods fængsel bragte ham på kollisionskurs med Putin, efter at han gav Kreml skylden for forgiftningsangrebet.

- Jeg er ikke bange, og jeg opfordrer jer til ikke at være bange, sagde han i en appel til tilhængere ifølge AFP.

Hans fængsling førte til nogle af de største demonstrationer, Rusland havde set i årtier, og tusinder, der opfordrede til at løslade ham, blev anholdt.

Historien om Navalnyj byder dog også på en plettet fortid på grund af et tidsligt indtog på den yderste højrefløj. Og en pistolvideo fra 2007 dukkede ofte op igen, hvor han sammenlignede folk fra den tidligere sovjetiske region i Sydkaukasus med kakerlakker.

Forholdet til Kreml var i sidste ende så slemt, at Putin nægtede at udtale Navalnyjs navn offentligt.

/ritzau/

Oprettet af Jacob Nagstrup Brønd 16-02-2024 13:45:12

