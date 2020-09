Naturvejleder Jes Aagaard har med stor sandsynlighed gjort fire kvinder en overordentlig stor tjeneste, da han torsdag bremsede sin cykel og vendte om, så han kunne inspicere indholdet i deres poser.

Måske har hans intervention ligefrem været livreddende.

»De var meget taknemmelige og sagde 'tusind tak,'« siger Jes Aagaard om kvindernes umiddelbare reaktion.

Som ansat hos Naturstyrelsen var Jes Aagaard i Rude Skov i Nordsjælland for at besigtige, om nogle mountainbikespor havde forvoldt skade på naturen.

Men det blev alt andet lige ikke det vigtigste, han foretog sig denne solbeskinnede sensommerdag.

Siddende på sin cykel fik han midt på eftermiddagen øje på fire kvinder med asiatisk udseende, da en tanke trængte sig på:

Det er grundet den 'rigtige' blanding af varme og rigelige mængder regn højsæson for svampejagt, og hans erfaring er, at netop personer med asiatisk ophav oftere ‘farer vild’ i skoven, når det handler om at høste vilde afgrøder.

Derfor spurgte han, om han måtte kigge i deres poser.

Grøn Fluesvamp er dødelig giftig. Den nedbryder leveren, fortæller Jes Aagaard, der selv har taget dette billede.

Præcis som frygtet fandt naturvejlederen i de medbragte muleposer flere giftige svampe, herunder panter fluesvamp, rødmende fluesvamp og Grøn Fluesvamp. Sidstnævnte er dødelig giftig.

»Jeg har beskæftiget mig med svampe i mange år og har konstateret, at når vi har forgiftningstilfælde, så har det ofte været med folk, der kommer fra en anden kultur.«

»De tror, de genkender svampe fra deres egen hjemegn og tror fejlagtigt, at man kan spise dem. Indtager man tilstrækkelige mængder, er det svært at gøre noget ved,« siger Jes Aagaard og forklarer, hvordan kroppen reagerer, hvis man spiser Grøn Fluesvamp.

»Til en start får man opkast og diarre. På tredjedagen kan der komme en forbigående bedring, men på fjerde- og femtedagen bliver man rigtig alvorlig syg, fordi leveren bliver nedbrudt. Det er en irreversibel proces, og det kan være dødsensfarligt.«

Kvinderne talte ringe dansk og engelsk, fortæller Jes Aagaard.

Med ordene ‘not eat’ og med forskellige fagter mener Jes Aagaard, at han dog ganske umisforståeligt fik gjort det klart over for kvinderne, at de ikke måtte spise svampene.

»Efter min bedste overbevisning havde de samlet, hvad der var, for at spise dem,« siger han og minder om, at der gælder én læresætning over alle andre, hvis man begiver sig på svampejagt:

»Man må aldrig sætte tænderne i en svamp, som man ikke er 100 procent sikker på, hvad er.«