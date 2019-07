Tre børn har fået store blærer på hænderne og kroppen, efter de er kommet i kontakt med en såkaldt vild pastinak.

'Vi bekæmper ikke normalt vild pastinak, som er temmelig udbredt i naturen. Vi oplyser om dens giftige saft, så folk holder sig fra den, ligesom bjørnekloen,' siger Jens Peter Simonsen, skovrider ved Naturstyrelsen Midtsjælland i en pressemeddelelse.

Dog gør Naturstyrelsen i denne omgang en undtagelse og vil nu fjerne planterne, som kan blive op mod to meter høje og er i familie med bjørnekloen.

Planten gav en allergisk reaktion hos tre elever, efter de havde leget på naturlegepladsen i Høng Skov.

Det skal du gøre, hvis du har rørt ved en pastinak Skyl huden grundigt med vand.

Undgå at udsætte huden for sollys i op til en uge efter for at mindske risikoen for, at huden bliver rød, irriteret og fyldt med de væskefyldte blærer.

Kontakt eventuelt en læge. Kilde: Naturstyrelsen

Ifølge Naturstyrelsen er det lige nu højsæson for pastinakken, som vokser vildt mange steder i landet.

Det kan ellers være fristende, fordi den står flot og grøn lige nu. Men Naturstyrelsen advarer på det kraftigste om, at man lader være.

Når solen skinner, skal man passe ekstra meget på, da det er solens stråler, der aktiverer giften, og som kan resultere i et smertefuldt udslæt.

Det er det samme, som hvis man får saften af bjørneklo på huden.

Vild pastinak ses her ved den rutsjebane, som børnene fra Høng Privatskole legede på. Foto: Christian Løvenbalch Jensen Vis mere Vild pastinak ses her ved den rutsjebane, som børnene fra Høng Privatskole legede på. Foto: Christian Løvenbalch Jensen

Dog er saften fra pastinak ikke lige så rig på aktivt giftstof, så reaktionen er ikke så voldsom som ved kontakt med bjørneklo.