I et stort område under Naturstyrelsen Thy har et par bilister kørt rundt på vandre-, mountainbike- og ridestier, og konsekvensen er tydelig at se.

»De har kørt i et rigtig stort område, så det er slet ikke sikkert, vi har set det hele endnu,« siger skovridder Ditte Svendsen fra Natyrstyrelsen Thy.

De personer, som har valgt at bruge skoven som kørebane, har forårsaget skade på naturområder, bomme - og så er to gravhøje også blevet raseret i forbifarten.

»Det er utroligt ærgerligt, at der er nogen, der kan finde på at skæmme to flotte gravhøje på den måde. De har jo formentlig kørt i firehjulstrækkede op og ned ad højene,« lyder det videre fra Ditte Svendsen.

Her ses gravhøjen ved Vandetvej, som er blevet raseret af kørsel. Foto: Foto: Naturstyrelsen Thy

»Vi har taget kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen, som har bedt Museum Thy om at sende nogle arkæologer ud, som nu skal vurdere, om der er sket strukturel skade på gravhøjene.«

Hun fortæller, at man først senere ved, hvor stor en regning, der bliver tale om for skaderne.

De to gravhøje, som kørslen har skæmmet, ligger i Vandet Klitplantage og Nystrup Plantage. Områderne er ryddet af Naturstyrelsen, for at besøgende kan nyde synet af de to høje.

Ditte Svendsen fortæller, at det vil tage lang tid, før man ikke længere kan se tydelige spor af det hærværk, som kørslen har forårsaget. På billeder herunde kan man se, hvor de to plantager med gravhøjene ligger.



»Det vigtigste, som vi gerne vil have ud, er, at der ikke skal ske noget lignende igen. Vi vil jo gerne undgå at opleve det her endnu engang,« siger Svendsen, inden hun fortsætter:

»Jeg har aldrig oplevet noget, der minder om det her. Altså vi ser jo, at der er folk, der kører ræs i klitterne, og det er slemt nok, men ikke noget som det her.«

Naturstyrelsen Thy har modtaget to navne og indregistreringsnumre på to firhejulstrækkere, der er blevet spottet i området, og man har med de oplysninger valgt at melde sagen til Nordjyllands Politi.

»Noget andet der også er vigtigt at sige, det er, at kørslen også har gjort besøgende utrygge. De har jo kørt med deres biler på både mountainbike-, vandre- og rideruter.«