Partier af naturlægemidlet "Husk Psyllium-frøskaller" i kapselform tilbagekaldes af Lægemiddelstyrelsen.

17 partier af naturlægemidlet "Husk Psyllium-frøskaller" i kapselform bliver tilbagekaldt efter fund af salmonella.

Det oplyser Lægemiddelstyrelse og Statens Serum Institut (SSI) i pressemeddelelser.

Der er fundet salmonella i naturlægemidlet, som to borgere havde derhjemme.

Derudover mistænkes naturlægemidlet at være årsag til et salmonellaudbrud, der har ramt 25 personer siden november sidste år.

Fælles for de syge var, at de havde indtaget kapsler med naturlægemidlet.

- Det er naturligvis uheldigt, at et naturlægemiddel, der netop har til hensigt at virke mod diarré og forstoppelse, gør folk syge med salmonella, siger epidemiolog på SSI Luise Müller.

- Det er meget muligt, at personer, der i forvejen har maveproblemer, er mere sårbare overfor at få en alvorlig salmonellainfektion, siger hun i en pressemeddelelse.

Lægemidlet bliver solgt af virksomheden Orkla Care. Hvis man har kapsler fra partierne stående, bør man smide dem ud, lyder det.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er risikoen for at blive smittet med salmonella lille, selv om man har spist kapslerne fra de pågældende partier.

Der vil for de fleste være tale om milde symptomer.

Man bør dog ifølge Lægemiddelstyrelsen kontakte sin læge, hvis man oplever vedvarende symptomer som mavesmerter, kvalme, opkast, diarre eller feber.

/ritzau/