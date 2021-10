Det står skidt til med Odense Fjord. Faktisk så skidt, at fuglene holder sig væk.

50.000 fugle er forsvundet fra fjorden, og 15 af de arter, som plejede at være der, flyver ikke forbi længere.

»Det er fortvivlende, den tilstand, som fjorden er i. Den er så godt som stendød,« siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, som tirsdag havde inviteret Peter Rahbæk Juel med en tur langs fjorden.

Maria Reumert Gjerding fortæller, at man skal sætte ind i stor stil, hvis man ønsker forbedringer. Og det er noget, som odenseanerne gør, viser en undersøgelse, Danmarks Naturfredningsforening har fået lavet.

Synes du, at politikerne bør prioritere penge til en redningsplan for fjorden?

Til spørgsmålet om, hvorvidt politikerne bør prioritere at afsætte penge til en redningsplan, der kan forbedre vandkvaliteten i Odense Fjord frem for at bruge ressourcerne på andre områder, siger 26 procent af de adspurgte, at de er helt enige, og 42 procent at de er delvist enige.

Det viser en undersøgelse lavet af Epinion.

»Der er lang vej igen, og jeg oplever, at politikerne er klar på at gøre noget for fjorden, men jeg må dog sige, at det er lidt mere diffust, når man spørger, hvornår de konkret vil gøre noget ved urenset spildevand, der udledes i naturen,« siger præsidenten.

B.T. har i den seneste tid sat fokus på urenset spildevand, som udledes 110 steder i Odense Kommune, når store regnskyl finder sted.

Man kan blandt andet læse, at der er en stigning i den mængde urenset spildevand, der er blevet ledt ud de seneste år.

Maria Reumert Gjerding tilføjer desuden, at der foruden spildevandsproblemet i fjorden også skal fokuseres på udledning af kvælstof, som en udfordring for Odense Fjord, der altså fik besøg tirsdag.

Det skete, inden man senere på aftenen holdte debat op til kommunalvalget om netop klima og miljø. Her var det igen tydeligt, at fjorden lå folk på sinde, fortæller præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening.

80 debatlysten borgere var mødt op til arrangementet, der blev holdt på teater Momentum.