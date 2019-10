Danmarks Naturfredningsforening er skuffet over, at de danske fiskekvoter ikke reduceres mere, end de gør.

Selv om de danske fiskekvoter bliver lavere til næste år, så sættes der stadig et unødvendigt stort pres på bestanden af torsk og sild i Østersøen.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening, efter at EU-landene er blevet enige om at reducere kvoterne for, hvor meget fisk der må fanges i Østersøen til næste år.

For Danmark betyder det, at torskekvoten reduceres med 60 procent, og at sildekvoten reduceres med 65 procent.

EU-Kommissionen havde ellers lagt op til reduktioner på henholdsvis 71 og 68 procent. Derfor ærgrer det også Danmarks Naturfredningsforening, at kvoterne i sidste ende "kun" blev reduceret med 60 og 65 procent.

- Vi er skuffede, og vi er dybt bekymrede, fordi de truede bestande i Østersøen fortsat bliver sat under pres.

- Vi burde stoppe overfiskeri, og det har man valgt ikke at gøre, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

/ritzau/