Søndag går turen til Tyskland, når det første nattog i syv år kører fra en dansk togstation.

Det er Snälltåget, en svensk togoperatør, der nu åbner for, at rejsende kan komme fra Stockholm til Berlin i et nattog – og så endda med et stop på Høje Taastrup Station i Danmark.

Det skriver TV 2 Lorry.

Toget kører fra Høje Taastrup klokken 22.45 søndag og vil være fremme i Berlin klokken 05.31.

Det har blandt andet krævet støtte fra de danske myndigheder at få realiseret natruten, der vil have afgang en gang om dagen i sommerperioden og fire til fem gange om ugen i løbet af efteråret – i hver retning.

»Det vil være første gang, at nattog kører regelmæssigt fra Sverige til Tyskland via Danmark siden 90erne. Det føles fantastisk at kunne tilbyde et bæredygtigt alternativ til rejsende. Vi har kørt nattog til Berlin siden 2012 og tror på dets potentiale på trods af coronakrisen. Derfor investerer vi i flere afgange og en helt ny rute,« lyder det i en tidligere udtalelse fra Carl Adam Holmberg, der er leder af Snälltåget, til TV 2 Lorry.

Og det er noget, der også glæder Rådet for Bæredygtig Trafik, der ifølge TV 2 Lorry gerne ser, at bæredygtige transportmidler vinder frem på de kortere ruter såsom en tur fra Danmark til Tyskland.

Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik, Poul Kattler og transportminister Benny Engelbrecht (S) er blandt nogle af dem, der søndag aften skal være med til at fejre den nye togforbindelse på Høje Taastrup Station.