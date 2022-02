Fredag har interessen for at blive Natteravn været stor. Usædvanligt stor.

I løbet af dagen har Natteravnene i Aalborg modtaget 17 henvendelser fra borgere, der ønsker at trække i den gule jakke i det aalborgensiske nattemiljø.

»Det har vi aldrig oplevet før,« siger formanden for Natteravnene i Aalborg, Marianne Holmsgaard, til B.T.

De mange henvendelser kommer dagen efter, at der blev fundet ligdele i Dronninglund Storskov, som politiet mener tilhører den forsvundne Mia Skadhauge Stevn.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborg natten til søndag. Tidligere på ugen forsvandt også den 21-årige Oliver Ibæk Lund efter en bytur. I den sag er det politiets formodning, at han er faldet i Limfjorden og omkommet.

Ifølge Marianne Holmsgaard er det disse episoder, der nu får flere til at melde sig som Natteravn.

»De vil gerne være med til at passe på de unge, og de er dybt bekymrede over det, der sker,« siger hun.

Selvom der er kommet mange henvendelser op til weekenden, så kommer de nye Natteravne ikke til at trække i arbejdstøjet med det samme.

»Vi har en regel om, at en ny skal afsted med to 'gamle'. Så det er rigtig mange ture, der skal til for at få dem oplært. Det kræver noget planlægningsarbejde,« siger formanden.

Fredag aften vil det derfor være de garvede Natteravne, der er på gaden i Aalborg, og de forbereder sig på en anderledes aften.

»De to hændelser betyder jo rigtig meget for den dialog, vi kommer til at have. Hele byen er jo dybt berørt. Men jeg tror også, det kommer til at betyde, at der er færre i byen, end der ellers ville have været,« siger Marianne Holmsgaard, der selv har været Natteravn siden 2015.

Natteravnene i Aalborg fokuserer på områderne omkring Jomfru Ane Gade og ned mod Limfjorden, hvor de typisk er at finde fra 23.30 til omkring klokken 03.

Nu håber Marianne Holmsgaard, at de nye Natteravne kan være med til at øge deres tilstedeværelse i byen.

»Det betyder, at vi kan sætte flere hold på gaden, og vi kan udvide vores tider,« slutter hun.