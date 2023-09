En ny tendens har indfundet sig i Skrødstrup, hvor unge i byen tager smertestillende piller.

Det skriver Natteravnene i Løgten og Skrødstrup i et opslag på Facebook.

»Og en af de nye tendenser er Teva Malfin som har en sløvende virkning, og blandet med alkohol bliver den sløvende virkning forstærket,« står der i opslaget.

I et interview med TV2 Øst fortæller formanden for Natteravnene i området, at de har fundet de stærke morfinpiller tæt på Skødstrup Skole.

»Vi synes, det er fint, at de unge kan holde nogle gode fester. Men det er alarmerende, når vi finder piller af den karakter. Vi ved ikke, hvor pillerne stammer fra og kan heller ikke vide, om det har noget med de unge at gøre. Men vi ved, det er noget, der kan ske, så det er vi nødt til at advare om,« siger Jimmi Harder til mediet.

Og det er ikke første gang, at man i kommunerne støder på opioider eller smertestillende piller.

I juni kom 15 ud af 63 kommuner med en udmelding om, at de ser en stigning i antallet af unge, der misbruger potentielt dødelige opioider.

Det fremgik, at de unge fik fat i pillerne på nettet eller direkte fra pusherne selv.