Anbefaling om ikke at genåbne natteliv får branche til at efterlyse forlængelse af hjælpepakker.

Stigende smittetilfælde med coronavirus har skabt tvivl hos fagfolk, sundhedsmyndigheder og politikere om, hvorvidt det er forsvarligt at åbne for nattelivet allerede i august.

Det får nu Horesta, brancheorganisation for restaurationsbranchen, til at komme med et ønske om forlængelse af de økonomiske hjælpepakker til slutningen af 2020.

Tirsdag siger Kåre Mølbak, faglig direktør hos Statens Serum Institut, til fagbladet Ingeniøren, at han ikke kan anbefale yderligere genåbning.

Men branchen bløder og lever i usikkerhed og kan se frem til at fyre flere, hvis der ikke åbnes, siger Kristian Nørgaard, chefkonsulent hos Horesta.

- Først og fremmest vil det være en sikkerhed for erhvervet, at man får forlænget hjælpepakkerne ind i efteråret og gerne indtil minimum slutningen af året, og at man får sat sig ned med sundhedsmyndighederne og lavet en plan for, hvad der skal til, før man kan åbne, siger Kristian Nørgaard.

12. august ventes der at være forhandlinger om fase 4 af genåbningen. I den politiske aftale fra maj er der lagt op til, at man i starten af august åbner for spillesteder og natklubber.

- Vi havde selvfølgelig gerne set, at man åbnede nattelivet i fase 4 her primo august. Men med det sagt skal det selvfølgelig ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og derfor tager vi det til efterretning, som Kåre Mølbak er ude at sige, siger Kristian Nørgaard.

Også hos Rekom Group, der driver flere end 90 barer og natklubber, efterlyser man "som absolut minimum" en forlængelse af hjælpepakkerne. Men man ser også gerne, at der bliver afsat flere penge i hjælpepakkerne.

- Men jeg er langt fra sikker på, at det vil være nok til, at vi ikke vil se en masse konkurser i branchen, lyder det fra administrerende direktør Adam Falbert i en skriftlig kommentar.

Efter en periode med et lavt antal smittede med coronavirus var antallet i sidste uge på niveau med det, der blev set i begyndelsen af maj.

I uge 31 var der 429 bekræftede tilfælde, mens der ugen før var 227 tilfælde.

Der er dog stadig et stykke vej op til, da allerflest blev bekræftet smittede. Det toppede onsdag 8. april med 408 bekræftede tilfælde på et enkelt døgn.

/ritzau/