Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et hult brag kommer fra den jyske hede. Så et til. Og endnu et, mens jorden står op i luften efter en ny eksplosion.

»Det ser man sgu ikke hver dag,« siger en befalingsmand med en kikkert i hånden til en anden, der svarer:

»Det er jo næsten smukt.«

NATO holder i denne uge den største artilleriøvelse på dansk jord i 30 år, og amerikanske, polske og franske artillerikanoner er således transporteret til Jylland sammen med soldater fra over ti forskellige lande for at deltage og kaste granater over området omkring Oksbøl.

B.T. har fået særlig adgang til at komme helt tæt på den store øvelse.

Allerede i weekenden kunne man i sommerhusområdet ved Blåvand nær Vestkysten fornemme, at noget var i gang. Bragene kunne høres fra sommerhushaverne.

Øvelsen, der hedder Dynamic Front, har været planlagt længe, og i flere uger op til har de lokale kunne blandt andet kunne se amerikanske HIMARS-raketkastere og franske Caesar-kanoner køre rundt på vejene. Våben, der også bruges af ukrainerne i kampen mod Putin netop nu.

»Det, der sker i Ukraine, sætter en stor streg under, at NATO skal kunne samarbejde på tværs,« siger Kenneth Riishøj, oberstløjtnant og chef for alle de danske artillerister – som det hedder – der er ude at skyde ved NATO-øvelsen Dynamic Front.

B.T. bliver fragtet ud til oberstløjtnantens udkigspost i hans Piranha-kampkøretøj med strenge ordrer om ikke at fotografere eller filme noget som helst i den. Tophemmeligt. Og om at holde godt fast gennem det flere steder fuldkommen oversvømmede øvelsesterræn.

Kenneth Riishøj er chef for 1. Artilleriafdeling i 1. Brigade, som det hedder. Oversat: Han er chef for alle de danske aritllerister, der er ude at skyde til øvelsen. Foto: Julie Maria Rohard. Vis mere Kenneth Riishøj er chef for 1. Artilleriafdeling i 1. Brigade, som det hedder. Oversat: Han er chef for alle de danske aritllerister, der er ude at skyde til øvelsen. Foto: Julie Maria Rohard.

Fra toppen af en klit kan han sammen med små, tildækkede poster, hvor der ligger observatører med kikkert og beslutter, hvor granaterne skal falde, se og høre de høje brag fra den samlede NATO-styrke, da amerikanske, danske, polske og franske kanoner lader ilden regne over heden samtidig.

»Mange har fået øjnene op for, at på kamppladsen har artilleri en afgørende rolle. De kamptab, man ser i Ukraine, er det i høj grad artilleri, der har påført,« forklarer han og understreger, at en øvelse af den her størrelse er ud over det sædvanlige.

»Der er lidt en anden stemning end normalt, kan man især mærke på nogle af de yngre.«

Et andet sted i øvelsesterrænet kører de danske Piranha-kampkøretøjer med tung morter rundt under øvelsen. Danmark har doneret sit tunge artilleri til Ukraine, som derfor samler støv på kasernen nær ved, indtil det skal af sted. Og de nye, israelskproducerede kanoner er ikke leveret endnu, så derfor skal mortererne foregive at være artilleri.

Klokken 14.00 skal de skyde. Så bliver det rykket til 14.15 og så 14.25. Imens kører de rundt i det ujævne terræn mellem der, hvor de er blevet beordret at skyde fra, og forskellige positioner i skjul.

Klokken 14.25 åbner taget på dem, den tunge morter stikker hovedet op og med et tungt ‘umf’ bliver granaterne kastet langt op i luften, før man i horisonten kan se dem eksplodere i den jyske natur.

En stor gruppe unge soldater har i dagens anledning fået lov til at se på. Det er heller ikke hverdag for dem, forstår man, som de kommer traskende gennem terrænet.

Kort efter drøner kampkøretøjerne i skjul igen, mens lyden af fjernt artilleri begynder på ny.

Blot ti minutter i bil derfra sidder flere tyske familier ude i forårskulden og drikker store ‘bier vom fass’, som der står på et skilt i Blåvand. Mens de hule brag fortsætter, og regnen begynder.