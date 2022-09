Lyt til artiklen

Da de tre lækager opstod på to gasledninger ud for Bornholm, var der formentlig ikke tale om uheld – men om bevidste handlinger.

Men hvem kan i så fald have stået bag?

Det giver Arnold Dupuy, der er chef for en forskningsgruppe under Nato, som har hybride trusler mod energiforsyningen som fokus, sit bud på til svensk SVT.

Ifølge ham er der nemlig flere lande eller grupperinger, der kan have haft en grund, et motiv eller egenskaberne til at udføre den formodede sabotage mod gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2.

Til SVT forklarer han først og fremmest, at det er 'ret usandsynligt', at der er opstår tre lækager på nogenlunde samme tid på to forskellige gasledninger.

Han er derfor enig i det, statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på et pressemøde tirsdag aften, hvor det lød, at »det er myndighedernes vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld«.

Ifølge Arnold Dupuy er der flere, der kunne have en interesse i at udføre den slags formodet sabotage:

»For det første kunne det være anti-Kreml-grupper, måske fra Ukraine eller andre steder. Det kan også være pro-russiske aktivister eller personale, der mener, at dette er en god måde at fortsætte med at sikre, at gas ikke når Europa,« forklarer han til SVT.

Det er dog ikke nok, at man har viljen til at gøre det.

Man skal også have evnen til at kunne føre det ud i livet, understreger han. Det vil formentligt kræve dykkere samt bemandede eller ubemandede undervandsfartøjer med en vis undervandskapacitet, vurderer han:

»Jeg gætter på, at enhver, der har evnen til at udføre undervandsaktivitet, kunne have gjort det. Der findes flere organisationer og grupper, der har den evne. Det kan være sket via fjernbetjening,« forklarer han.

Hvor Arnold Dupuy mener, at flere kan have en interesse i at stå bag, har andre peget fingeren i en mere entydig retning af Rusland. Det kan du læse mere om HER.

På pressemødet tirsdag aften fortalte statsminister Mette Frederiksen, at der på nuværende tidspunkt ikke kan oplyses mere om lækagerne, eller om hvem der står bag:

»Forstået på den måde, at der endnu ikke er oplysninger, der siger noget om, hvem der står bag,« sagde hun.

B.T. følger sagens udvikling løbende i en liveblog, som du kan finde lige HER.