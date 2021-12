Det er efter alt at dømme ved at være tid til 'sidste omgang', hvis du skal nå at have en kold fadøl og have luftet dansebenene på en af Odenses natklubber i år.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde om coronasituationen klokken 18.30. Og ifølge B.T.s oplysninger, så er der blandt andet en nedlukning af nattelivet undervejs.

En situation, Tommy Andresen, der er bestyrer på natklubben Boogies i det centrale Odense, onsdag eftermiddag går og forbereder sig på.

»Lige nu formoder vi, at vi skal lukke fra fredag, så vi forventer at holde meget tidlig jule og nytårsferie,« fortæller han.

Ejeren forbereder sig allerede nu på, at han skal lukke ned fra fredag. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Ejeren forbereder sig allerede nu på, at han skal lukke ned fra fredag. Foto: Ann-Sophie Holm

Og det er en situation, som ærgrer ham.

»Vi synes, vi er umanerligt hårdt ramt i den her branche. I hvert fald set i lyset af, at mange af dem, der bliver smittede og hårdest ramt, ikke nødvendigvis er folk, der gør brug af branchen.«

Boogies var lukket i halvandet år efter statsminister Mette Frederiksen holdt det efterhånden famøse pressemøde, hvor hun annoncerede, at landet lukkede ned første gang.

»Det er lidt underligt, at det igen er nattelivet, der skal holde for,« siger Tommy Andresen og tilføjer:

»Så vidt jeg ved, har der ikke været superspredere i nattelivet. Jeg har ikke hørt, at der har været udbrud, fordi man har holdt åbent efter midnat.«

Natklubejeren fortæller, at baren i 39 år har taget imod tørstige og danseglade odenseanere. Han håber ikke, at odenseaneren skal undvære at få stillet de to behov alt for længe.

»Vi er sat i verden for at være til om natten for at folk kan danse og hygge sig.«

Sidst Mette Frederiksen lukkede natklubberne ned, troede Tommy Andresen dog kun det var i 14 dage. Det blev som bekendt noget længere, men det får ikke klubejeren til at se alt for pessimistisk på tingene.

Boogies er en af Danmarks ældste natklubber. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Boogies er en af Danmarks ældste natklubber. Foto: Ann-Sophie Holm

»Hvis vi kan åbne igen lige efter nytår, så holder øllene nok.«

Tommy Andresen forventer at holde åbent onsdag og torsdag aften og nat.

Regeringen lægger op til, at de nye restriktionerne for nattelivet er gældende fra fredag klokken 16.