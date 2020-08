»Vores branche ligger i en respirator. Vi ved ikke, hvor længe vi skal ligge der. Lige nu sidder de og forhandler om os, og vi ved ikke, om de trykker på sluk-knappen.«

Sådan lyder nødråbet far 36-årige Bjarke Reventlow, der er medejer af de tre natklubber, Blume, The Jane and The ZOO, i indre by i København.

Mens politikerne lige nu sidder i Erhvervsministeriet og forhandler om, hvem der skal tilgodeses, når lønkompensationen og andre hjælpepakker udløber, kan han se sit livsværk smuldrer mellem fingrene.

»Det er jo helt vanvittigt. Vi sidder her to-tre dage, før hjælpepakkerne stopper, og vi har ingen ide om, hvad der kommer til at ske,« siger han.

Der har været gavende tomt i baren på natklubben Blume siden corona-nedlukningen i marts.

Han kan ikke finde ord for, at forhandlingerne først blev indledt torsdag eftermiddag og genoptaget her til formiddag med tanke på, at han siden marts har haft 120 medarbejdere hjemsendt på lønkompensation.

»Jamen, hvad skal jeg sige? Det er fredag og jeg kan ikke sige til mine medarbejdere, hvad situationen er på mandag. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi aner ikke, om vi er købt eller solgt.«

Som situationen er nu, er natklubber tvangslukkede frem til og med oktober, medmindre de åbner på samme vilkår som barer.

Det betyder, at der ikke må komme nye gæster ind efter klokken 23, og der skal lukkes klokken 02.00.

Det har lange udsigter, før Bjarke Reventlow igen kan fylde dansegulvet på sine tre natklubber. Foto: Pressefoto

»Det giver os mulighed for 100 gæster. Før coronaen ville vi have omkring 300 samtidige gæster og omkring 500 igennem på en aften. De her vilkår svarer til, at man siger til en stor stor bilforhandler, at han da bare skal skal lave sin forretning om til et cykelværksted og stadig betale den samme husleje. Det kan ikke løbe rundt,« siger Bjarke Reventlow og tilføjer:

»Huslejen på bare et af vores steder er 230.000 kroner om måneden. Hvordan skal jeg betale den husleje med folk, der sidder og drikker en øl eller en drink? Det giver ikke mening at prøve at åbne under de forhold. Det vil give et større underskud end bare at fyre alt personalet og holde lukket, indtil reglerne bliver lempet.«

Bjarke Reventlow kalder den nuværende situation for ‘slem’.

»Det ser sort ud. Jeg har optaget lån med personlig garanti. Vi er nået til et punkt, hvor vi selv har skudt så mange penge ind i det, at vi ikke har råd til at lade det gå konkurs.«

Han sender en klar bøn til politikerne i forhandlingslokalet i Erhvervsministeriet om at strikke en aftale sammen, som vil kompensere natklubber for lønudgifter og faste omkostninger, indtil natklubberne igen kan køre i noger, der bare ligner normal drift.

»Der er rigtig mange, der har det fucking hårdt lige nu og som komme til at gå ned med flaget. Jeg har desværre ikke de store forventninger til, at der kommer noget godt ud af forhandlingerne. Det virker nærmest som om, at der en skjult politisk dagsorden om at lukke natklubberne ned.«