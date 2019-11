Der er sat rekord i antallet af fundne danefæ, og udbetalingen til amatørarkæologerne er fordoblet.

Sidste år udbetalte Nationalmuseet et rekordhøjt beløb for danefæfund til amatørarkæologer og detektorførere.

Det fremgår af Nationalmuseets seneste årsrapport fra sidste år, skriver Kristeligt Dagblad.

I 2018 udbetalte Nationalmuseet 7,7 millioner kroner til landets amatørarkæologer og detektorførere.

Beløbet er 3,7 millioner kroner over det budgetterede beløb, og den samlede udbetaling er den højeste i Nationalmuseets historie.

Forklaringen bag den rekordstore udbetaling skal findes i, at rekordmange sager også blev afsluttet sidste år.

Det fortæller Nationalmuseets chef for magasinering og kulturhistorisk konservering, Anne-Kathrine Kjerulff.

- Vi udsendte 527 danefæbreve i 2017, og sidste år udsendte vi 2554 danefæbreve.

- Så de mange udbetalinger fra et par hundrede kroner og opefter har virkelig rykket på den samlede udbetalingssum, siger hun til avisen.

Detektorteamet Team Rainbow Power var med til at skubbe kraftigt til Nationalmuseets samlede udbetaling af danefæfund for 2018.

I februar sidste år modtog gruppen, der består af tre personer, samlet 1.066.000 kroner i danefægodtgørelse for fundet af Fæsted-skatten i 2016.

Fundet består blandt andet af 840 gram rent guld i form af seks armbånd, og dertil kommer en række meget velbevarede smykker og mønter.

Fæsted-skatten fra den sydvestlige del af Vejen Kommune er blot en af 2047 sager med 17.055 genstande fra 2016.

På baggrund af en kvik medarbejders idé oprettede Nationalmuseet i 2017 Danefæsekretariatet med to museumsinspektører og fire sekretærer for netop at håndtere de mange sager mere effektivt.

De gode resultater er fortsat i år, hvor 2200 danefæbreve allerede er sendt ud.

Førhen blev indleveret danefæ fordelt ud til den relevante forskningsafdeling til vurdering, men nu kan sekretariatet kviksagsbehandle en stor del af sagerne.

Det betyder, at antallet af afsluttede sager i 2018 blev dramatisk forøget i forhold til året før.

/ritzau/