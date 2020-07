Nu starter arbejdet med at fjerne ordet "eskimo" fra udstilling på Nationalmuseet, skriver Kristeligt Dagblad.

Det skyldes, at det af mange opfattes nedsættende, fortæller Martin Appelt, der er museumsdirektør.

- Der er for os ingen tvivl om, at vi på Nationalmuseet må fjerne brugen af 'eskimo', da det af rigtigt mange af de mennesker, som nu bor i de områder, hvor Nationalmuseet samlede de mange genstande ind, nu opfattes som nedsættende, siger han til Kristeligt Dagblad.

Den seneste tid er en række potentielt stødende navne kommet op til debat - blandt andet ordet 'eskimo'.

'Eskimo' betegner ifølge Den Danske Ordbog personer, 'der tilhører et af de oprindelige asiatiske folk, der bebor de arktiske egne i Grønland'.

Her anføres det dog, at ordet kan virke stødende, og at "inuit" foretrækkes af folkeslaget, der også er i det nordlige Canada, Alaska og dele af Sibirien.

Aaja Chemnitz Larsen, som repræsenterer det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit i Folketinget, har blandt andet opfordret til at droppe brugen af ordet.

Fornylig valgte isproducenten Hansens Is at ændre navn på isen 'Kæmpe Eskimo' med samme begrundelse som Nationalmuseets.

Danmarks største isproducent, Premier Is, har dog valgt at holde fast i navnet.

/ritzau/