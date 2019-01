Nationalmuseet dækker over 20 museer og besøgssteder, heriblandt Nationalmuseet i København.

Nationalmuseet fastholdt besøgstallet i 2018 trods historisk varm sommer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nationalmuseet.

Nationalmuseets 20 museer og besøgssteder i Danmark bød i 2018 velkommen til i alt 1.837.700 besøgende. Tallet er næsten på niveau med 2017, hvor det samlede besøgstal var 1.858.068.

- Jeg er glad for at konstatere, at vi har fastholdt vores samlede besøgstal i et år, hvor badestrande og bøgeskove var meget svære at konkurrere med over hele sommeren.

- Det er skønt at mærke, at når vi rækker ud til et bredt publikum med nye initiativer, så har det en mærkbar effekt. Det er de erfaringer, vi skal bruge i den langsigtede udvikling af museet, siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, i pressemeddelelsen.

Ud over Nationalmuseet i København er der fremgang i besøgstallene på blandt andet Christiansborg Slot.

Her var 436.580 nysgerrige gæster forbi i 2018 mod 431.536 i 2017.

På Frilandsmuseet - Det Gamle Danmark registrerede man 119.211 gæster i 2018 mod 116.083 året før, mens Kronborg Slot og Kongernes Jelling har opretholdt de høje besøgstal fra 2017.

/ritzau/