Nationalbanken har både mandag og tirsdag været udsat for hackerangreb.

Det fortæller DR.

Angrebet har betydet, at det har været umuligt for en række brugere at benytte Nationalbankens hjemmeside.

»Nogle brugere oplevede mandag og tirsdag morgen vanskeligheder ved at tilgå Nationalbankens hjemmeside. Hjemmesiden var udsat for et overbelastningsangreb, DDoS-angreb,« skriver Nationalbanken til DR.

Man oplyser dog i samme ombæring, at angrebet ikke har påvirket 'centrale systemer eller den daglige drift', som får det danske finansielle system til at fungere.

Nyheden kommer oveni, at en stribe danske banker, herunder Sydbank, har været ramt af nedbrud hos deres it-leverandør Bankdata.

Også Landbobanken og Skjern Bank har været ramt af problemerne hos Bankdata tirsdag.