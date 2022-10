Lyt til artiklen

Der er tale om en tidlig julegave til mange boligejere.

Torsdag hævede Danmarks Nationalbank foliorenten med 0,60 procentpoint efter Den Europæiske Centralbank (ECB) hævede renten med 0,75 procentpoint.

Berlingske skriver, at chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard fra Totalkredit kalder dette bemærkelsesværdigt, og han siger, at Nationalbanken er 'i tidligt julehumør med en rentegave.'

»F5-renten var på et tidspunkt oppe omkring de 4,0 procent og ligger nu omkring 3,5 procent. Det er jo trods alt også til at glæde sig over, selvom boligejere med F5-lån, der skal have ny rente, har været vant til 0,22 procent de seneste fem år,« bemærker Sune Malthe-Thagaard.

Mange boligejere står dog stadig til rentetæsk i det nye år, men ikke helt så voldsomme, som det lå i kortene tidligere på efteråret.

De gode nyheder rammer også boligejerne med de helt korte lån, som hos Totalkredit hedder F-kort-lån. Her vil renten til nytår stige lidt mindre end tidligere ventet som følge af torsdagens rentemeldinger.

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, er Nationalbankens hævning af renten et tegn på, at man vil komme inflationen til livs.

»Selvom det var ventet, at vi skulle have markante rentestigninger i dag, er der ingen tvivl om, at vi nu ser en rentehammer, som skal banke løs på inflationen, indtil den er nede i acceptable niveauer igen.«

»Det er en voldsom udvikling, vi har set det seneste halve år, hvor renterne er blevet sat aggressivt op af centralbankerne for at forsøge at nedbringe efterspørgslen og tæmme inflationen. Konsekvenserne har vist sig meget direkte og brutalt for især boligejerne.«