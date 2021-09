Hvis du er ude for at nyde søndagens gode vejr, kan du med fordel tage et kig mod himlen i eftermiddagstimerne.

I dag er det nemlig national flagdag, og det betyder, at Forsvaret sender en række af deres militære enheder på vingerne for at markere dagen for Danmarks udsendte.

Det oplyser Forsvaret.

Helt konkret er der tale om to overflyvninger, som består af to F-16-fly og et Hercules C-130-transportfly.

C-130-transportflyet flyver over hovedstadsområdet og kan ses i omkring 100 meters højde.

»Hercules-flyets rute er planlagt således, at flyet er ved Christiansborg i København kl. 16.23, hvor den store parade i anledningen af flagdagen finder sted. Omkring 2.000 soldater deltager i paraden,« lyder det i en pressemeddelse fra Forsvarskommandoen.

Hvis du derimod ikke befinder dig i hovedstadsområdet, kan du være heldig at se de to F-16-fly, som flyver over en større del af Danmark og forsøger at passere flest mulige kaserner.

Hvis du gerne vil vide, hvornår de militære flyer i dit område, kan du følge ruterne og se tidspunkter på linket her.